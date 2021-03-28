القطار يؤازر حركة النقل بين مدينتي اللاذقية و جبلة.. و محطة ركاب قريبا أمام مدخل جامعة تشرين

اللاذقية – مروان حويجة

بهدف تسهيل حركة النقل بين مدينتي اللاذقية و جبلة و تأمين طاقة استيعابية أكبر للحركة و لاسيما لطلبة جامعة تشرين فقد تم الاتفاق بين محافظة اللاذقية و وزارة النقل لوضع محطة ركاب أمام مدخل جامعة تشرين ، هذا ما أكده محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم خلال جولته الاطلاعية اليوم على رحلات القطار وواقع حركة النقل في كراج انطلاق جبلة حيث لفت المحافظ السالم إلى العمل بالتعاون مع وزارة النقل لوضع محطة ركاب امام مدخل الجامعة على شارع المواصلات قريباً وزيادة طاقة النقل عبر القطارات لاسيما في الرحلة الأولى اثناء فترة الذروة.

و بعد تفقده كراج جبلة ومحطة القطارات بالمدينة محافظ اللاذقية استقلّ القطار من جبلة إلى اللاذقية لمواكبة التسهيلات لنقل الطلاب بالقطار و استمع من سائقي القطار إلى ملاحظاتهم عن عملهم اليومي والمعابر الموجودة على خط سيره ومقترحاتهم لتشجيع استخدام القطار بالنقل و خاصة مع وجود مواعيد ثابتة وأسعار نقل رخيصة.

و مع وصول القطار إلى محطة الركاب في مدينة اللاذقية اطلع على حركة باصات النقل التي تمّ وضعها لتأمين نقل الطلاب مجاناً من المحطة إلى الجامعة وتحدث مع الطلاب عن ملاحظاتهم مؤكدا الاستمرار بنقل الطلاب مجانا من المحطة إلى الجامعة.

يشار إلى أن المحافظة خصّصت باصات نقل داخلي لنقل ركاب القطارات إلى الجامعة مجاناً من محطة اللاذقية على دوار ساحة اليمن.

ويتم تسير رحلتين صباحا من جبلة إلى اللاذقية

الاولى في الساعة 7:05 الثانية في الساعة 7:55 ورحلتين للعودة من اللاذقية وجبلة الاولى في الساعة 2:30 الثانية في الساعة 3:30

وسعر التذكرة بين المدينتين 100 ليرة سورية.

و اطلع محافظ اللاذقية اليوم على حركة النقل ضمن كراج جبلة ومتابعة الجهات المعنية من مجلس المدينة ونقل داخلي ومديرية المنطقة على الحركة في الكراج لتأمين نقل المواطنين الذين استمع منهم الى واقع النقل والشكاوي من تسرّب عدد من السرافيس حيث أكد المحافظ السالم أن كامل الصلاحيات ممنوحة للوحدات الشرطية في متابعة عمل السرافيس لإلزامها بالعمل وتأمين كافة خطوط النقل.

جولة المحافظ السالم شملت أيضا مركز تعبئة المازوت للسرافيس ضمن الكراج مؤكداً أن تكون المحطة جاهزة في الصباح الباكر وقبل بدء حركة السرافيس مع تخصيص المادة للنقل ضمن الأولويات الى جانب المخابز والمشافي والجهات العامة.

كما تفقد المحافظ السالم محطة ركاب القطارات في جبلة القريبة من الكراج ومحطة الركاب في مدينة اللاذقية حيث استقل القطار القادم من جبلة الى اللاذقية برفقة مدير شركة النقل الداخلي وفيها اطلع على حركة باصات النقل التي تمّ وضعها لتأمين نقل الطلاب مجاناً من المحطة إلى الجامعة مؤكداً الاستمرار بنقل الطلاب مجانا من المحطة إلى الجامعة.