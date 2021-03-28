عدرا الصناعية.. إطلاق برامج تكنولوجية والكترونية

البعث ميديا – عبد الرحمن جاويش

أكد المدير العام لمدينة عدرا الصناعية المهندس فارس فارس للبعث ميديا أن خطة المدينة الصناعية تتركز على أن تكون عدرا الصناعية مدينة نموذجية من خلال إطلاق البرامج التكنولوجية والالكترونية، لتكون جزءاً من منظومة الحكومة الالكترونية مع تطوير الجوانب البيئية وتحسين الواقع الخدمي بكل أطيافه.

وأوضح فارس أن عدرا الصناعية مدينة متكاملة مزودة بكل الخدمات, وفيها شبكة طرقات من أجل تسهيل وصول المواد الأولية إلى أماكنها, وتقوم بتطبيق النافذة الواحدة لتخفيف الإجراءات, وتقديم التسهيلات اللازمة حيث يوجد لدينا حالياً 2200 منشأة قيد البناء, و3600 رخصة بناء جديدة تزامناً مع إطلاق المدينة السكنية في عدرا لتوفير السكن للعاملين وإقامتهم فيها. وبين أن الاستمرار في العمل وفق خطة محددة للتوسع في رفع نسب التنفيذ والتجهيز لتأهيل البنية التحتية والخدمية للمدينة الصناعية, إذ بلغ حجم الإنفاق في العام الماضي 10 مليارات ليرة.

وأضاف فارس لقد تم تخصيص 5100 مقسم سلِّم منها 5040 مقسماً, مؤكداً أنه لا يسلّم أي مقسم ما لم تكن البنى التحتية المؤهلة فيها بنسبة 75 % من جاهزيتها.

وعن المشاريع التنموية والخدمية الجديدة في الخطة الحالية كشف فارس أنه يوجد ضمن موازنة العام الحالي 2021 خطة لتنفيذ مشاريع إنمائية من أجل سد احتياجات النقص الحاصل في المياه, ووضع قيد الدراسة مشروعاً لإنشاء معهد تقني لتأهيل وتدريب كوادر العاملين والفنيين إضافة إلى إنشاء مستشفى في المدينة.

وأوضح أن الرخص المهنية الجديدة الممنوحة تتنوع اختصاصاتها الصناعية ما بين المجال الغذائي والكيميائي والدوائي ومواد البناء والصناعات الهندسية مع الحاجة للتوسع في القطاع الكيميائي.

وأشار فارس إلى وجود استثمارات عربية وأجنبية على أرض المدينة بنسبة محدودة من العراق ولبنان, وإضافة لوجود منشأة إيرانية ضخمة لإنتاج الزجاج والتي تعد من أضخم المنشآت المتخصصة في صناعة الزجاج في الشرق الأوسط والعالم.