“قسد” تستولي على منازل قريبة من مهبط لحوامات الاحتلال الأمريكي في الحسكة

أقدمت ميليشيا “قسد”، المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، على تهجير أصحاب المنازل القريبة من مهبط لحوامات الاحتلال بحي غويران بقوة السلاح، ووجهت إنذارات بالإخلاء لأصحاب منازل أخرى.

ولم تشفع وثائق وسندات الملكية لأصحاب المنازل ليجدوا أنفسهم مشردين دون سكن وسط صمت كل المنظمات الإنسانية عن الجرائم المرتكبة بحق أبناء الحسكة.

“قسد” التي تسعى إلى إفراغ المناطق المحيطة بأماكن وجود قوات الاحتلال الأمريكي من المدنيين، أقدمت، في وقت سابق، على إفراغ ثلاثة أبنية طابقية في مساكن الجبسة الواقعة بين حيي غويران وحي الزهور إلى الجنوب من مهبط حوامات للاحتلال، وطردت أهلها منها بقوة السلاح.

ويشير الشاب محمود من أهالي حي الزهور لمراسل سانا إلى أن الميليشيا بدأت بالتضييق على الأهالي في المنطقة الممتدة من مقر وجود قوات الاحتلال الأمريكي حتى حي الزهور حيث أقدمت على إغلاق الطريق الواصل إلى الحي بالسواتر الترابية ويضطر الأهالي حاليا إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مركز المدينة كما قامت بإبلاغ عدد من أصحاب المنازل القريبة لإخلائها.

مصادر محلية أكدت بأن الميليشيا حولت الأبنية السكنية التي احتلتها إلى مواقع عسكرية لتحصين وتعزيز أماكن وجود قوات الاحتلال الأمريكي، في إطار مخطط يهدف إلى الاستيلاء على كامل الأبنية الممتدة من السكن الشبابي حتى دوار الباسل بحي غويران، والتي تضم أبنية حكومية، وقامت بتحصينها ورفع السواتر وحفر الأنفاق.