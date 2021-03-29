“أول جواز سفر لكوفيد” لشركة طيران يابانية تختبر

اختبرت شركة الطيران اليابانية “ANA” أول “جواز سفر لكوفيد” من خلال تطبيق إلكتروني يستخدمه المسافرون.

واستخدمت الشركة تطبيق “CommonPass” الإلكتروني للمسافرين إلى نيويورك في مطار هانيدا بطوكيو، بحسب ما نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني.

ويسمح تطبيق CommonPass للمسافرين بتقديم معلومات تتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا، بشكل إلكتروني.

وبحسب الشركة فإن التعريف الإلكتروني هذا، سيبسط إجراءات عبور الحدود والسفر.

ويقدم التطبيق معلومات حول نوع اللقاح الذي أخذه المسافر بالإضافة لشروط البلد المقصود المتعلقة بإجراءات مكافحة الفيروس.