بمشاركة شعبية واسعة إطلاق فعالية يلا سوا في حلب

حلب – معن الغادري

بمشاركة شعبية واسعة أطلقت اليوم في حلب فعالية / يلا سوا / لجمع تواقيع أطول رسالة حب ووفاء في العالم لرجل السلام الأول السيد الرئيس بشار الأسد وذلك في ساحة سعد الله الجابري وسط المدينة.

وشارك في التوقيع على الرسالة كل من وزير الموارد المائية د. تمام رعد ، وأمين فرع الحزب أحمد منصور، ومحافظ حلب حسين دياب وقائد شرطة المحافظة اللواء عصام الشلي، وحشد كبير من المواطنين .

وأوضح الرحالة السوري احسان جاد الله نصر ، أن الموكب على الدراجات الهوائية يجوب مختلف أرجاء الوطن وصل اليوم الى حلب مروراً بمحطات قاسيون ..القنيطرة ..درعا ..السويداء ..حمص ..حماة ..ادلب حماة وحلب .والهدف جمع 3 ملايين توقيع برسالة طولها الفي متر ، مؤكداً أن هذه الفعالية عبارة عن رسالة بأن خيارنا الأول والأخير لمستقبل سورية ، هو سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد.

وكانت ساحة سعد الله قد شهدت تجمعاً جماهيرياً كبيراً عبر خلاله المشاركون في الحملة عن محبتهم وولائهم ووفائهم للسيد الرئيس بشار الأسد ، مؤكدين أن خيار سورية هو النصر دائماً والمضي خلف قيادة السيد الرئيس الحكيمة والشجاعة لبناء سورية المتجددة ، وأشار المشاركون إلى أن الاستحقاق الوطني الرئاسي القادم هو رسالة للعالم أجمع مفادها أن سورية انتصرت على الإرهاب وهي ماضية بكل عزيمة وإرادة لإكمال مسيرة الإعمار .

وبين عدد آخر من المشاركين في الحملة أن مشاركتهم هي عربون محبة ووفاء لصاحب الوفاء الذي دافع عن الوطن وعن شعبه ضد أعداء الوطن ، مؤكدين أن السيد الرئيس حمل هم الوطن والمواطن ولم يفرط بذرة تراب واحدة وكان رمزاً للتضحية والبطولة ورسولاً للمحبة والسلام في العالم أجمع ، واليوم الشعب السوري بكل شرائحه اكثر قوة وإيماناً بأرضه وقيمه ومبادئه وسيكمل المشوار بقيادة السيد الرئيس إلى الأبد .