تكريم الأسطورة الحية الفنان الكبير صباح فخري في أوبرا دمشق

تكريما للأسطورة الحية الفنان الكبير صباح فخري ودوره في إغناء التراث الغنائي العربي والسوري الأصيل أحيا أطفال سورية حفلاً غنائيا للأوركسترا الوطنية لمنظمة طلائع البعث بقيادة سليمان حرفوش على مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون، بحضور الرفيق اللواء ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع المركزيين.

وتضمن الحفل الغنائي الذي حضره الفنان الكبير تعبيرا منه عن حبه للأطفال باقة من أجمل إرثه الغنائي الجميل بمشاركة أكثر من 300 طفل وطفلة ما بين كورال وعازفين موزعين بين الموسيقا العربية والآلات الوترية من مختلف مدارس دمشق بشكل جماعي وإفرادي إضافة إلى عرض فيلم قصير تضمن مسيرة حياته الفنية التي استمرت قرابة السبعين عاما وأبرز محطاتها الغنية بالعطاء والتأليف والتلحين والغناء إضافة إلى أهم الجوائز والتكريمات التي نالها.

وأدى الأطفال بأصواتهم الجميلة أجمل ما غنى الكبير فخري منها “قدك المياس” و”فوق النا خل” و”يامال الشام” و”الدلعونا” و”القراصية” و”ابعتلي جواب” و”ياطيرة طيري” كما عزفت أناملهم أجمل الوصلات الغنائية ذات المقامات المختلفة كالرست والبيات والحجاز وسماعي نهاوند مع تقديم العديد من الموشحات ليتم في نهاية الاحتفالية تكريم الفنان الكبير.

رئيس منظمة طلائع البعث محمد عزت عربي كاتبي لفت إلى أنه تقديرا من المنظمة للقامة الوطنية والفنية والثقافية الكبيرة المتمثلة بصباح فخري التي من حقها علينا أن نكرمها جاءت احتفالية اليوم انطلاقا من مسؤولية الطلائع عن الطفولة في سورية لنؤكد أننا سنحمل هذه الإرث الذي حمله على مر السنين لأنه يمثل اصالتنا وتراثنا الحضاري مبينا أن هذه الاحتفالية هي رسالة شكر موجهة من قبل أطفال سورية لهذا الفنان الكبير.

قائد الأوركسترا سليمان حرفوش أشار إلى ضرورة تعريف أطفال سورية بتراثهم وهويتهم وتاريخهم الفني وتشجيعهم على غناء هذا النوع من الطرب الجميل إضافة إلى الموشحات والقدود موضحا أنه تم تجاوز جميع الصعوبات والخروج بحفل يليق بالكبير صباح فخري .