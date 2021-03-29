حريق هائل بمصفاة نفط في إندونيسيا

أصيب خمسة أشخاص جراء حريق هائل في مصفاة نفط بالونغان في جاوة الغربية بإندونيسيا.

وقالت شركة النفط الحكومية الإندونيسية “بي.تي. برتامينا”: إنها تحاول السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة خمسة أشخاص وإجلاء نحو 950 شخصاً، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم.

وأشارت الشركة إلى أنه لم يعرف بعد سبب الحريق في المصفاة التي يمكنها معالجة 125 ألف برميل يومياً من النفط وتحويله إلى وقود والذي وقع أثناء هطول أمطار غزيرة وبرق.

وأوضحت الشركة أنها أغلقت المصفاة وسيطرت على تدفق النفط لمنع انتشار ألسنة اللهب.