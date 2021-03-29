رئيس هيئة قناة السويس: تعديل مسار السفينة الجانحة بنسبة 80%

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، لوسائل إعلام مصرية بدء تعويم السفينة بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسارها بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

وأشار إلى أنه سيتم استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل.

من جهته، أكد مصدر بهيئة القناة أن مناورات الشد لتعويم السفينة نجحت بشكل جزئي ويجري استكمال عمليات الشد لإنجازها كاملاً.

وكان رئيس هيئة قناة السويس أعلن، في بيان فجر اليوم، بدء مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.