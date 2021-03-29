فرع دمشق يعقد مؤتمره: تعزيز الدور الاجتماعي للحزب – فيديو

دمشق – بسام عمار:

عقد فرع دمشق للحزب مؤتمر السنوي، اليوم بمكتبة الاسد الوطنية، بحضور الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية رئيس مكتبي العمال والفلاحين المركزيين والرفاق وزراء الإعلام والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة والزراعة والسياحة والاتصالات والكهرباء والموارد المائية. حيث اتسمت المداخلات والطروحات التي قدمت بالجرأة والشفافية والتشخيص الدقيق لآليات العمل الحزبي بمختلف مجالاته، واتسم الحوار بالمنطقية والجدية وملامسة الواقع وظروف العمل.

مداخلات أعضاء المؤتمر أشارت إلى ضرورة إصدار كراسات تنظيمية تتضمن كل القرارات، ورفع قيمة الاشتراكات، والانتهاء من موضوع الربط الشبكي بين الفرع والشعب والفرق، وتثبيت عضوية الضباط المنقطعين قبل بداية عام 2014، وتعميم حلقات البحث المتميزة، ورفع قيمة الاشتراكات الشهرية ونسب الفرق والشعب منها، وسد النقص الحاصل من المدرسين، وجعل المدارس والمعاهد الفنية وحدات انتاجية، وتعديل مرسوم طبيعة العمل للمدرسين والمعلمين ليشمل شرائح أوسع، وتحسين الواقع المعيشي ودعم القطاع العام وتأمين مستلزماته ورفده باليد العاملة المؤهلة، وتعديل القوانين التي مضى عليها زمن طويل، ودعم القطاع الحرفي وتعيين الخريجين الجدد من المهندسين الزراعيين، وتطوير منظومة الإحصاء في سورية، وبناء قاعدة معلومات عن سوق العمل، واستثمار املاك الدولة والعقارات التابعة لها والإسراع بإنجاز قانون الوظيفة العامة، وإطلاق صناديق معونات الإنتاج، وإقامة شركات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتعديل اللائحة الداخلية للمعاهد التقنية، وإقامة نوادي اجتماعية شبابية.

ونقل الرفيق عزوز لأعضاء المؤتمر تحيات ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته الطيبة لهم بالنجاح في عملهم، مشيراً إلى أن لقاء كوادر فرع دمشق له خصوصيته المستمدة من عراقة مدينتهم التي تشغل اليوم بال صنّاع القرار في العالم، وكل من راهن على سقوطها، وأطلقوا العديد من التصريحات والتأويلات والآمال، إلا أنهم سقطوا وبقيت هي صامدة، وهي اليوم، مع قيادتها، عنوان للتصدي والصمود والعزة ومقصد لكل الشرفاء والأحرار في العالم، وأضاف: إن المداخلات التي قدّمت تدل على المستوى العالي من الوطنية والإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم تجاه وطنكم وحزبكم وإدراككم للمهام التي تتحملونها، مشيراً إلى أن التقرير المقدم جيد ووافي وضمن الشروط المطلوبة وأظهر عمل الفرع والمحافظة، وهذا ما تؤكد عليه القيادة دائماً في إعداد التقارير، داعياً إلى ضرورة إجراء تقييم مستمر للعمل لأن عملية التقييم هي أحد الدوافع الأساسية لبذل المزيد من الجهد، وهو حالة تنظيمية صحيحة من خلالها يتم اتخاذ قرارات مناسبة، مشدداً على ضرورة التخلص من أية حالة ترهل تؤثر على العمل، فالقيادة لن تتساهل مع وجود مثل هذه الحالات ومع أي رفيق مترهل بهدف إنصاف الرفاق المجدين، منوهاً بضرورة تحديد مطالبنا بحيث تكون قابلة للتنفيذ، لأننا اليوم في حالة حرب، والأولوية لتأمين مقومات صمود الجيش العربي السوري واحتياجات المواطنين الأساسية، مشيراً إلى أهمية تجديد الخطاب الحزبي بحيث يكون خطاباً واقعياً قابلاً للتطبيق.

وتطرق الرفيق عضو القيادة إلى الجانب التنظيمي وضرورة الاهتمام به وشد الجهاز الحزبي من خلال طرح قضايا تهمهم، وتطبيق النظام الداخلي بحق المتغيبين عن حضور الاجتماعات واللقاءات، منوّهاً بأن هذا الجانب في حالة تطور مستمرة بسبب القرارات التي تتخذها القيادة والتي تهدف الى تطوير العمل الحزبي، وبالوقت ذاته يتم الاستفادة من طروحات الرفاق المقدمة في هذا الجانب، مبيناً أن الأعداد التي نسبت إلى صفوف الحزب بملء إرادتها جيدة وتبعث على التفاؤل ويجب العمل على تأهيلها، مشدداً على ضرورة الاختيار الجيد للرفاق عند الترشيح لشغل المناصب الحزبية والادارية، وأكد ضرورة أن يكون الوطن فوق كل اعتبار ومن بعده تطوير الواقع الحزبي، وأن نعمل جميعاً على مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب علينا بسبب مواقفنا الوطنية والقومية، والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز العمل المؤسساتي وتعزيز دورنا الاجتماعي كرفاق بعثيين، من خلال تواجدنا الدائم بين المواطنين والاستماع إلى همومهم ومشكلاتهم، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات الخدمية، وهذا الدور يجب أن يكون على مدار العام وأن، مشيراً إلى دور الفرقة في ذلك.

ودعا الرفيق عزوز إلى ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب وقضاياهم وتطوير عمل منظماتهم والاستفادة من خبراتهم، والاهتمام بالجانب الفكري لأن عملية التأهيل وزيادة معارف الرفاق أمر مهم، وأن يكون هناك ندوات حوارية على صعيد عمل المؤسسات الحزبية يتم من خلالها طرح كل القضايا التي تلامس الواقع الحزبي والاقتصادين، وأن يكون اهتمام بالجانب التربوي، وتكريس قيم المواطنة في نفوس الأبناء، والاهتمام بالجانب الإعلامي وتعريف الرفاق حقيقية ما يحصل، وعدم الانجرار وراء ما يكتب ويبث في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المغرضة، لأننا نواجها حرباً إعلامية شرسة هدفها النيل من هيبة مؤسسات الدولة وما حقق من إنجازات ميدانية وسياسية، مبينا أن كل ما طرح سيتم العمل على معالجته بالتعاون مع الحكومة.

أمين الفرع الرفيق حسام السمان أشار إلى أن الفرع يتابع واقع العمل الحزبي بأدق تفاصيله وهناك حالة من الاستقرار، مشيراً إلى أهمية النشاطات الاجتماعية والثقافية التي قامت بها الفرق والشعب وضرورة زيادتها خلال الفترة القادمة كونها تحقق خدمات للرفاق البعثيين والإخوة المواطنين وتحقق قيمة مضافة للعمل الحزبي، منوهاً بأن ما طرح بمؤتمرات الشعب تمت مخاطبة الجهات المعنية لمعالجتها.

وذكر محافظ دمشق الرفيق عادل العلبي أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل مديريات المحافظة لتحسين الواقع الخدمي وتقديم أفضل الخدمات رغم الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن كل ما يطرح من مداخلات من قبل المؤسسات الحزبية يتم العمل على معالجة وفق الإمكانيات المتاحة.

وبين وزير الإعلام عماد سارة أن الوزارة لديها استراتيجية إعلامية تقوم على تمجيد بطولات الجيش العربي السوري، مبيناً أن الإعلام الوطني قدّم أربعين شهيداً وستين جريحاً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على منع وقوع أي ظلم على الإعلاميين وهي تتلقى كل المقترحات التطويرية.

وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن الوزارة تعول كثيراً على ما يطرح في اللقاءات الحزبية للاستفادة منها في عملها، مبيناً أن الحصار الاقتصادي الظالم أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وصعوبة تأمين المواد، وأشار إلى أن مادة الخبز المدعوم تستخدم اليوم كمادة علفية مما يخلق أزمة كبيرة بتأمينها، مضيفاً: يتم العمل الآن على تعديل قانون حماية المستهلك.

وبين وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل كوادر الوزارة لتأمين وتعزيز الخدمات الصحية وتأمين الأدوية، رغم نقص الكادر الصحي والحصار الشديد المفروض على القطاع وتدمير الإرهابيين الممنهج للبنى التحتية خلال السنوات الماضية.

وأكد وزير الزراعة حسان قطنا أن الحكومة تعمل على تأمين مستلزمات القطاع الزراعي والإنتاجي للحفاظ على القطاع وتأمين الجزء الأكبر من حاجاتنا رغم الحصار الشديد على مستلزمات الإنتاج والتي يتم العمل على تجاوزها.

وقدّم الرفيق جورج الرئيس عضو للجنة الرقابة والتفتيش الحزبي بعض الملاحظات الخاصة بالتقرير، حيث أكد أن التقرير متميز وواعد بشكل جيد.