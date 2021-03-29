مركز ثقافي قطنا… “أهم المواقع الأثرية في الجولان السوري العربي”

أقام المركز الثقافي العربي في قطنا محاضرة بعنوان “أهم المواقع الأثرية في الجولان السوري العربي” قدمتها السيدة هناء قويدر وذلك يوم الأحد 2021/3/28 الساعة 12 ظهراً.

تناولت المحاضرة موقع الجولان وأهميته الاستراتيجية، وتنوع مناخه وغناه بالينابيع والمصادر المائية.

كما تطرقت إلى وجود الإنسان منذ العصر الحجري القديم والعصر الحجري النحاسي والعصور البرونزية.

إضافة لذكر أهم المواقع الأثرية ومنها مدينة بانياس الأثرية والكرسي وخسفين وفيق وسوسيتا والخانات الأثرية.

كما تحدثت المحاضرة عن الاحتلال الصهيوني للجولان وماقام به من استغلال لهذه المواقع ومحاولة طمس الهوية العربية ، فعلى أرض الجولان حدثت أهم المعارك التاريخية ومنها الواقوصة ومعركة حرب تشرين التحريرية المجيدة.