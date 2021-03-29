نقابة المهندسين تعقد مؤتمرها العام

تحت رعاية الرفيقة المهندسة هدى الحمصي، رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزي، عَقَدت نقابة المهندسين، اليوم الاثنين، في فندق الشام بدمشق، مؤتمرها العام الثالث والأربعون، تحت شعار “مع القائد البشار .. نكمل المشوار، ونصنع الانتصار”.

ولفتت الرفيقة الحمصي إلى الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري على مختلف بقاع الجغرافيا السورية نتيجة تضحيات شهدائه ممنروت دماؤهم أرض الوطن والجرحى الذين قدموا بضعة من أجسادهم لترابه، مشيرة إلى أنّ سورية دولة حرة مستقلة قوية مؤكدة أن قادمات الأيام ستكون أفضل.

وفيما يتعلق بآخر المستجدات على الساحة السياسية، قدمت الرفيقة الحمصي، عرضاً لأهم الأحداث الجارية مشيرة إلى نجاح الدولة السورية بقيادة الرئيس الأسد في مواجهة كل المحاولات الغربية الرامية إلى إسقاط الدولة السورية، مؤكّدة أنّ صمود القائد والجيش العربي السوري الأسطوري في وجه تلك الحرب، سيرسم معالم جديدة للمنطقة.

وقالت الرفيقة الحمصي: “نحن اليوم مقبلون على انتخابات رئاسية، لنفي هذا القائد حقه في الدفاع عن بلدنا، ولنقول للعالم أجمع أن الديمقراطية صناعة وطنية ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال قرضاً أجنبياً، نحن نمارس الديمقراطية ونحن أهلها نحن بلد حر سيد مستقر”.

وأكّدت الرفيقة الحمصي أنّ مساهمة المهندسين مع أسرهم ومحيطهم لها اليد الكبرى في نجاح الاستحقاق الرئاسي القادم مشيرة إلى أنّ سورية لديها مهندسون يمتلكون الكفاءة والقوة والفكر، ومساهمتهم في الانتخابات هي لبنة في بناء سورية المستقبل.

حضر المؤتمر الرفيق حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة والرفيق سهيل عبداللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان والرفيق بسام إبراهيم وزير التعليم العالي، والرفيق رضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي ونقيب المهندسين وأعضاء مجلس النقابة المركزي وعدد من رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وأساتذة الجامعات وحشد كبير من المهندسين.