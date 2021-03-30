بعد خسارتي المنتخب معلا ” للبعث ميديا”: غير راضون عن الاداء والنتائج … واجتماع عاجل مع اتحاد الكرة

البعث ميديا -مؤيد البش

أكد رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا ” للبعث ميديا” عدم رضاه عن ماقدمه منتخبنا الوطني لكرة القدم في لقائيه الوديين أمام إيران اليوم والبحرين يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أن الشكل العام للمنتخب لا يتناسب مع ماقدم له من دعم واهتمام.

وفي ذات السياق كشف معلا للبعث ميديا عن اجتماع سيعقد يوم الأحد أو الاثنين المقبلين مع اتحاد كرة القدم بحضور الإعلاميين لمناقشة واقع المنتخب والأسباب التي أدت لظهوره بهذا الشكل غير اللائق.

وعن مستقبل مدرب المنتخب نبيل معلول بين معلا أن قرار الاستمرار مع المدرب أو إقالته هي مسؤولية اتحاد اللعبة، مشددا على أن المكتب التنفيذي لا يتدخل في قرارات الاتحاد الفنية.

يشار إلى أن منتخبنا الوطني خسر اليوم أمام مضيفه الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة، وخسر قبلها مع منتخب البحرين بثلاثة اهداف لواحد، وفي كلتا المباراتين لم يقدم اللاعبون المستوى المنتظر قبيل خوض التصفيات المؤهلة لكأسي آسيا والعالم في حزيران المقبل.