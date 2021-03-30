روسيا.. مخاوف من موجة ثالثة محتملة من الإصابات بكورونا

أعلنت نائب وزير الصحة الروسية تاتيانا سيمينوفا اليوم أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا تسمح لنا بالتحدث عن موجة ثالثة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن سيمينوفا قولها خلال مؤتمر أسبوع التعليم الطبي “لسوء الحظ استمرت الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا الجديد أيضاً في بداية عام 2021 والآن تسمح لنا معدلات الإصابة ومسار الأمراض بالتحدث عن موجة ثالثة من الإصابة بكورونا على الرغم من الإجراءات غير المسبوقة”.

وكان طبيب الأمراض المعدية الروسي يفغيني تيماكوف أعلن في وقت سابق عن احتمال زيادة حالات الإصابة بكورونا في روسيا منتصف الربيع.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا 8277 اصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في 84 منطقة إدارية بما فيها 1291 إصابة رصدت في العاصمة موسكو.