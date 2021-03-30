مجددا.. طلبتنا في كوبا يؤكدون وقوفهم إلى جانب وطنهم في مواجهة التآمر

أكد الطلبة السوريون الدارسون في الجامعات الكوبية مجددا، العهد بالوقوف إلى جانب وطنهم في مواجهة التآمر والتحديات والاستمرار في تحصيلهم العلمي ليأخذوا دورهم في بنائه وإكمال مسيرة التصدي لأعداء الوطن وفي مقدمتهم الفكر التكفيري والإرهاب بكل أشكاله وصوره.

وقال الطلبة في بيان بمناسبة يوم الطالب السوري والذي يأتي تخليداً وإحياء للذكرى الحادية والسبعين لانعقاد المؤتمر التأسيسي الأول لطلبة سورية عام 1950 وتسلمت سانا نسخة منه: “تأتي هذه الذكرى اليوم في ظل تآمر وعدوان مستمر على شعبنا بقيادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وحلفائهما من أنظمة غربية وإقليمية لتزيدنا التزاماً بالوقوف صفاً واحداً خلف جيشنا الباسل وشعبنا الصامد وقيادتنا” مشددين على أن دماء شهدائنا الأبرار ستبقى المنارة التي يجددون من خلالها العزيمة والالتزام.