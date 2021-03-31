حالة الطقس خلال اليومين القادمين

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الجنوبية والوسطى والساحلية بينما توالي ارتفاعها في باقي المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم فوق المناطق الساحلية خلال ساعات المساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق ويكون سديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وبارداً نسبياً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم على المناطق الساحلية وبعض المناطق الجنوبية ويتوقع أن تهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً.