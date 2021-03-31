قانون يسمح لبوتين بالترشح مجدداً للرئاسة

خلال جلسة دورية عامة عقدها اليوم، وافق مجلس الاتحاد الروسي على القانون الذي يمنح الحق للرئيس فلاديمير بوتين بالترشح مرة أخرى لمنصب رئيس الدولة.

وقد تمت صياغة بعض أحكام هذا القانون على خلفية التعديلات التي تم إدخالها على الدستور قبل فترة، وفق ما نقل موقع “روسيا اليوم”.

كما تنص إحدى هذه التعديلات على تطبيق بند عدد الفترات الرئاسية بالنسبة لرئيس البلاد الحالي دون الأخذ بالاعتبار فتراته الرئاسية السابقة وبهذا سمح القانون للرئيس الحالي بالتنافس على منصب الرئاسة لفترتين أخريين.