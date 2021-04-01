ارتقاء مدني جراء تجدد اقتتال مرتزقة أردوغان في عفرين

لقي مدني حتفه وأصيب آخرون جراء تجدد اقتتال مرتزقة النظام التركي فيما بينهم بمحيط مدينة عفرين، التي تحتلها قوات النظام التركي وتنتشر فيها مجموعات إرهابية موالية لها بريف حلب الشمالي.

مصادر محلية ذكرت أن خلافاً نشب بين مرتزقة ما يسمى “فرقة السلطان مراد” من جهة وبين ما يسمى الشرطة العسكرية من جهة أخرى على إحدى الطرق المؤدية إلى مدينة عفرين على تقاسم وتوزيع مناطق النفوذ والاستيلاء على ممتلكات المواطنين.

وأفادت المصادر بأن الوضع تطور إلى اشتباك عنيف بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى ارتقاء مدني وإصابة ابنته وعدد من الأهالي إضافة إلى وقوع دمار في المنازل المحيطة.