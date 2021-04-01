الصحة الفرنسية تحذر من الدخول في ذروة الموجة الثالثة لكورونا

حذر وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، من أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا في بلاده ستصل ذروتها خلال أسبوع.

فيران ذكر أن البلاد، التي تعتبر الثامنة عالميا من حيث حصيلة الوفيات، قد تصل ذروة الموجة الثالثة للجائحة في غضون سبعة إلى عشرة أيام، بحسب ما نقلت رويترز.

وكان الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، أعلن، أمس، تمديد الإغلاق الجزئي لمدة أربعة أسابيع وإغلاق المدارس لمدة ثلاثة أسابيع على كامل الأراضي الفرنسية، في محاولة لوقف الموجة الوبائية الثالثة لفيروس كورونا المستجد.