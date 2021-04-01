دمشق وبغداد تتباحثان لتسهيل عودة السوريين والعراقيين إلى بلديهما

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس حسين مخلوف، مع وزيرة الهجرة والمهجرين في العراق، ايفان جابرو، سبل تعزيز وتعميق العلاقات بين الجانبين وتسهيل العودة الطوعية للعراقيين الموجودين في سورية والسوريين الموجودين في العراق وتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بهذه المسألة.

الوزير مخلوف أوضح بأن سورية حريصة على تأمين جميع متطلبات المواطنين العراقيين الذين يعيشون في سورية والحفاظ على أمنهم وأمانهم وتسهيل عودتهم إلى العراق في حال رغبوا.

كما لفتوا إلى أن الدولة اتخذت الكثير من الإجراءات لتسهل عودة السوريين القاطنين في العراق إلى بلدهم سورية وتبسيط إجراءات دخولهم دون أي عرقلة وأمنت سبل عيش كريمة لهم.

من جانبها، أكدت جابرو ضرورة تعميق التعاون بين الوزارتين وفتح آفاق جديدة للعمل وتسهيل عملية العودة الطوعية للعراقيين الموجودين في سورية وللسوريين الموجودين في العراق.