«قسد» تختطف عدة مدنيين بريف الحسكة الجنوبي

واصلت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية، حيث أقدمت اليوم على اختطاف عدة مدنيين بريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية: أن 15 سيارة تقل مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” نفذت حملة مداهمات في قرى الشارقة والعطالة والغرب بريف الحسكة الجنوبي واختطفت 15 مدنيا واقتادتهم بقوة السلاح إلى مدينة الشدادي.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحي الميليشيا قاموا بإطلاق الرصاص عشوائيا لترهيب المدنيين وتفتيش المنازل وسط استياء من الأهالي الرافضين لوجودهم والمنددين بوجود قوات الاحتلال الأمريكي.