خبر رفع أسعار البنزين والغاز كاذب ومضلل

خاص البعث ميديا:

تداولت صفحات ومجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرا حول ارتفاع جديد في اسعار المشتقات النفطية البنزين والغاز، البعث ميديا تواصلت مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي نفت بدورها مثل هذه الأخبار، واعتبرتها أخباراً كاذبة ومضللة.

وتأتي هذه الأخبار في اطار الحرب النفسية التي تستهدف المواطن السوري والدولة السورية.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت مساء الاثنين 15 اذار 2021 القرار رقم 854 والقاضي بتحديد سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 2000 ليرة سورية لليتر الواحد ويتضمن السعر الوارد بهذا القرار رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما أصدرت الوزارة القرار 855 والمتضمن تحديد سعر ليتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية مدعوم وغير مدعوم بـ 750 ليرة سورية لليتر الواحد.

ويتضمن السعر الوارد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ايضا القرار 856 المتضمن تحديد سعر مبيع إسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن 10 كغ للمستهلك ليصبح 3850 ليرة سورية.