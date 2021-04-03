رسالة موقعة من شخصيات ألمانية وأمريكية حول سورية.. تستفز الإعلام الغربي

الإخبارية السورية (خاص)

من بينهم جو بستاني أول أمين عام للمنظمة، والمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي، والنائب الأمريكية تولسي غابارد، والممثل العالمي أوليفر ستون، والبرفسور في معهد MIT الهندسي الأول في العالم ريتشارد بوستل، وعلماء مختصون، وضباط استخبارات سابقون من #ألمانيا، و أمريكا وغيرها، ومفتشون سابقون للأسلحة الكيميائية من OPCW والأمم المتحدة.. إضافة لمجموعة كبيرة من الشخصيات العالمية..

.. رسالة قلق بالغ تم توقيعها حول الدور والتزوير الذي قامت وتقوم به منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في تقاريرها عن سورية، خاصة عن الحادثة المزعومة بالأسلحة الكيميائية في دوما ، سورية، في نيسان 2018 وما أتى في تقريرها النهائي في آذار 2019.

وتضمنت الرسالة إشارة إلى أنه لا يمكن الدفاع عن منظمة علمية مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع رفضها الرد علناً على انتقادات ومخاوف علمائها، بينما تحاول إدارتها الإساءة لمصداقية هؤلاء العلماء وتشويه سمعتهم. علاوة على ذلك – تضيف الرسالة – “يثير الجدل الدائر بشأن تقرير دوما مخاوف بشأن مصداقية تقارير بعثة تقصي الحقائق السابقة FFM، بما في ذلك التحقيق في الهجوم المزعوم على خان شيخون في عام 2017.”

يشار إلى أن مراسل BBC ريام الدالاتي، والكثير من التقارير العلمية والتسريبات من داخل المنظمة قد كشفت تلاعباً وتزويراَ وتجاهلاً كاملاَ لحقائق تثبت تزييف حادثة دوما المزعومة نيسان 2018

رابط الرسالة: https://www.berlingroup21.org/

رابط المراسلة والتوقيع: https://www.couragefound.org/2021/03/statement-of-concern-the-opcw-investigation-of-alleged-chemical-weapons-use-in-douma-syria/