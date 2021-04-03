مكافحة اللاشمانيا في اجتماع مع رؤساء بلديات البوكمال

عقدت الدكتورة ميسون الحاج رئيسة مركز اللايشمانيا بمديرية صحة دير الزور اجتماعا مع رؤوساء بلديات وقرى البوكمال حول موضوع مكافحة اللاشمانيا, وسبل التعاون في هذا المجال لتذليل الصعوبات وانجاح العمل.

حيث شملت المواضيع المطروحة آلية ترحيل القمامة وكيفية التعاون في هذا المجال ومكافحة القارض الصحراوي ( الجربوع ) ورش المبيدات, والكشف المبكر عن الاصابات من خلال المراجعة الدائمة للمراكز الصحية, أو عن طريق الفرق الجوالة المتواجدة في كافة قرى وبلدات المحافظة.

وأوضحت الحاج أن العلاج سيقدم مجانا ( من تشخيص الاصابة سريريا ومخبريا حتى الشفاء التام), مشيرة إلى أهمية متابعة تنشيط التوعية المجتمعية من خلال الندوات والفعاليات الشعببة والوطنية.

البعث ميديا – دير الزور – مساعد العلي