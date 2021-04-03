طرطوس || البعث ميديا- وائل علي

استجابة للظروف الطارئة التي يمر بها قطاع النقل والتزاحم الكبير الذي تشهده باصات مجلس المدينة والسرافيس العاملة على خطوط مدينة طرطوس وبمبادرة من قيادة فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي تم تشغيل وتسيير الباصات التابعة لرياض الأطفال في فرع الحزب اعتباراً من اليوم لنقل المواطنين مجاناً ضمن المدينة وإلى الكليات الجامعية في أبو عفصة جنوبي مدينة طرطوس مساهمة من قيادة فرع طرطوس للحزب في التخفيف من الأعباء على المواطن وتوفير واسطة النقل بعيداً عن الانتظار الطويل على الخطوط توفيراً للوقت والجهد وتأكيداً على دور الحزب وحضوره الاجتماعي والاقتصادي.