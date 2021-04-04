إيقاف إرهابي شمال لبنان

أوقف الجيش اللبناني إرهابيا في منطقة البداوي شمال البلاد.

وأعلنت قيادة الجيش أن دورية من المخابرات أوقفت إرهابياً في منطقة البداوي، مطلوبا بموجب عدة مذكرات توقيف، وضبطت مخزنا يحتوي عدداً كبيراً من الأسلحة والقذائف الصاروخية وأعتدة عسكرية، لافتة إلى أنه تم تسليم المضبوطات إلى القضاء المختص مع الموقوف وبوشرت التحقيقات معه.

في المقابل، أفادت معلومات عن قيام مجهولين بإلقاء قنبلة صوتية في حديقة بلدية البداوي بشارع صلاح الدين دون وقوع اصابات أو أضرار.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات بالحادثة.