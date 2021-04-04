الصين.. 21 إصابة جديدة في البر الرئيسي

أعلن البر الرئيسي في الصين تسجيل 21 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ في الثالث من نيسان نزولا من 26 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن 10 من الحالات الجديدة إصابات محلية، وأن باقي الحالات الأخرى وافدة من الخارج.

وأكدت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى 18 بعد أن كانت 24 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ”كوفيد-19″ في بر الصين الرئيسي 90273، بينما مازال عدد الوفيات كما هو عند 4636.