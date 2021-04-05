إشبيلية يطيح بأتلتيكو مدريد.. ويقدم هدية لبرشلونة

تغلب فريق إشبيلية على ضيفه المتصدر أتلتيكو مدريد 1-0 ليحيي آمال برشلونة وريال مدريد في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد.

وأنقذ يان أوبلاك حارس أتلتيكو مرماه من ركلة جزاء للمباراة الثانية على التوالي، حين منع لوكاس أوكامبوس من التسجيل في الدقيقة الثامنة. وسدد جوان جوردان لاعب إشبيلية في العارضة بعدها بدقائق في بداية نارية لأصحاب الضيافة، بينما بدا الفريق الزائر مهتزاً.

ووجد إشبيلية الطريق إلى الشباك أخيراً في الدقيقة الـ70 من ضربة رأس للظهير الأيسر ماركوس أكونيا بعد تمريرة عرضية من الظهير الآخر خيسوس نافاس، وتجاهل الحكم احتجاجات أتلتيكو على لمس أوكامبوس الكرة بيده في بداية الهجمة.

ويبقى أتلتيكو في الصدارة برصيد 66 نقطة، لكن برشلونة صاحب المركز الثالث يمكنه تقليص الفارق إلى نقطة واحدة؛ إذا فاز على ضيفه بلد الوليد، الاثنين. ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 63 نقطة بعد فوزه 2-0 على إيبار بملعبه أمس الأول، السبت.