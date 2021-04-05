تواصل الهجمات على مواقع “قسد”.. مقتل مسلح من الميليشيا بريف دير الزور

قتل مسلح من ميليشيا “قسد”، المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي، بإطلاق الرصاص عليه في منطقة الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

مصادر محلية أفادت بتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي “قسد”، ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية، حيث قتل مسلح من الميليشيا بإطلاق الرصاص عليه في منطقة الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا عززت خلال الأسابيع الماضية تحصيناتها وحفرت خنادق إضافية حول مواقعها بريف المحافظة، للحد من الهجمات التي تستهدفها، والتي تسفر عن قتلى ومصابين في صفوفها وخسائر مادية في عتادها الحربي.