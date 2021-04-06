أكثر من مليونين و872 ألف وفيات كورونا عالميا

أفاد موقع وورلد ميترز الأمريكي بأن فيروس كورونا أودى بحياة مليونين و872114 شخصاً حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول من عام 2019.

وحسب أحدث إحصاءات الموقع فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 132 مليونا و363318 إصابة، فيما تعافى 106 ملايين و652407 أشخاص.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث الوفيات والإصابات بتسجيلها 569147 حالة وفاة من أصل 31482101 إصابة، تليها البرازيل مع تسجيلها 332752 حالة وفاة من أصل 13013601 إصابة، ثم الهند في المرتبة الثالثة عالميا بتسجيلها 165577 حالة وفاة من أصل 12684477 إصابة.