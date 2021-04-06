الاتحاد الرياضي العام: وقف النشاطات الرياضية باستثناء كرتي القدم والسلة

قرر الاتحاد الرياضي العام اليوم إيقاف النشاطات الرياضية لغاية الخامس عشر من نيسان الجاري باستثناء كرتي القدم والسلة حيث ستصدر التعليمات من قبل اتحاديهما حسب روزنامة نشاطهما.

كما قرر الاتحاد بناء على توجيه رئاسة مجلس الوزراء تخفيض عدد العاملين لديه والاقتصار على المكاتب المركزية “الإدارية والمالية والتنظيمية” إضافة إلى فروع الاتحاد الرياضي في المحافظات والأندية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والضرورية وفق نظام المناوبات.