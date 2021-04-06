الدفاع الروسية: رصد 32 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 32 اعتداء خلال الساعات الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها على موقعها الرسمي في فيسبوك أنه تم رصد 32 اعتداء من الأراضي التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية بينها 13 اعتداء في إدلب و12 في اللاذقية و3 في حماة و4 في حلب.

ونفذت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها يوم الجمعة الماضي 30 اعتداء خلال أربع وعشرين ساعة على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة واللاذقية.