حصرياً.. “شبكة وطن” تعرض باب الحارة 11 في رمضان

لا يختلف اثنان على أن مسلسل “باب الحارة” أصبح ظاهرة درامية لن تتكرر، باعتباره المسلسل السوري الأكثر مشاهدة في الوطن العربي عبر أجزائه العشرة الماضية.

العمل الشامي الشهير مستمر وسيكون حاضراً في جزء حادي عشر خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتصاعد فيه الأحداث في التشويق والإثارة.

“شبكة وطن – WatanNetwork” التي تسعى دائماً لمواكبة الحدث وتقديم كل ما يهم المشاهد العربي، حصلت على الحقوق الحصرية لعرضه عبر الشبكة العنكبوتية من خلال منصتيها الرسميتين على “فيسبوك” و”يوتيوب” لتوفر لمشاهديها متعة مشاهدة كل الحلقات وبدقة عالية.

ويشار إلى أن “شبكة وطن” وفرت لمحبي الدراما السورية أكثر من 900 مسلسل بشكل مجاني عبر “يوتيوب”، وتحرص على طرح جديد الأعمال من جهة، وتعمل على حفظ الإنتاجات القديمة من جهة ثانية، كما تقوم بحماية كل تلك الأعمال من السرقة بالتنسيق مع شركات الإنتاج.

الجدير بالذكر بأن الجزء الجديد من مسلسل “باب الحارة” من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج شركة قبنض وبطولة عدد كبير من نجوم الدراما السورية، ويعالج قصص وحكايات شعبية في الحواري الدمشقية بما فيها من علاقات اجتماعية وصراعات وحكايات.