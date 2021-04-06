كوريا الشمالية تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو

أعلنت وزارة الرياضة في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء أنها “لن تشارك في أولمبياد طوكيو هذا العام من أجل حماية رياضييها من المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا”.

وأعلنت الوزارة بموقعها “جوسون سبورتس” على الإنترنت أنها “اتخذت القرار في اجتماع للجنة الأولمبية لكوريا الشمالية في 25 آذار وبمشاركة كيم إيل جوك وزير الرياضة، بحسب وكالة “يونهاب”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الاجتماع ناقش بعض طرق تطوير الرياضة، وحصد ميداليات في المسابقات الدولية في السنوات الخمس المقبلة”،وفقا لرويترز.