معلا: نتائج المنتخب مخزية ولا يوجد أعذار

أكد فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام في سورية، أن نتائج المنتخب الأول في الوديات الأخيرة مخزية.

وقال معلا، في تصريحات لإذاعة المدينة: “المدرب التونسي نبيل معلول سيحصل على مليون و200 ألف دولار في حال تأهلنا إلى كأس العالم، وأداء المنتخب مؤخّرا كان مخزيا”.

وأضاف: “المنتخب السوري قدم أداء مخزيا، والنتيجة تعبر عن فشل وإخفاق ولا يوجد أي أعذار، لأننا قدمنا كل التسهيلات لاتحاد كرة القدم”.

وحول عقد المدرب التونسي نبيل معلول، أوضح معلّا أن راتبه الشهري يبلغ 45 ألف دولار، كما أنه سيحصل على جائزة قيمتها مليون و200 ألف دولار، في حال تأهلنا لكأس العالم و85 ألف دولار في حال التأهل إلى كأس آسيا”.

وأكمل: “إذا لم نحقق النقاط في مباريات التصفيات القادمة في الشهر السادس ولم يكن الأداء مقنعا، فيجب على اتحاد كرة القدم إعادة النظر بموضوع المدرب نبيل معلول، لأننا لن ننتظر الكلام والأعذار والتأجيل خاصة أن وضع المنتخب حاليا جيّد في التصفيات”.

وختم: “أنا ضد معاقبة عمر خريبين فهو في النهاية أفضل لاعب بآسيا، ونحن لا نملك الكثير من اللاعبين أمثاله، وكان من الممكن أن تكون العقوبة مؤقتة فقط”.