موسكو تستبعد عودة سفيرها إلى واشنطن في المستقبل القريب

استبعد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عودة السفير الروسي إلى واشنطن في المستقبل القريب مشيرا إلى أن مسألة عودته مرتبطة بمدى استعداد واشنطن لتطبيع العلاقات مع موسكو.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قال ريابكوف في تصريح صحفي: إن “عودة السفير الروسي أناتولي أنتونوف إلى الولايات المتحدة ليست مرتبطة بالأيام القليلة المقبلة.. وتوقيت عودته سيكون بالاعتماد على الخطوات التي ستتخذها واشنطن على المسار الثنائي”.

ولفت ريابكوف إلى أن واشنطن قادرة على إظهار الرغبة نسبيا في تطبيع العلاقات مع موسكو واتخاذ إجراءات ملحوظة بهذا الشأن.