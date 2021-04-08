ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالهند

أعلنت الهند تسجيل 126789 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ارتفاع قياسي جديد للإصابات اليومية بالمرض.

وبحسب وكالة شينخوا، قالت وزارة الصحة الهندية: إن “إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 مليوناً و928 ألفاً و574 بينما بلغ إجمالي الوفيات 166862 بعد تسجيل 685 حالة جديدة”.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

كما سجلت كوريا الجنوبية 700 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 107598 بينما بلغ عدد الوفيات الكلي 1758 بعد تسجيل حالتين جديدتين.