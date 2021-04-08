الاحتلال الأمريكي ينقل إرهابيين من «داعش» إلى ريف دير الزور الشرقي

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي دفعة جديدة من إرهابيي تنظيم “داعش” من قاعدتها بمدينة الشدادي إلى ريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية: أن 50 إرهابيا من تنظيم “داعش” جرى نقلهم عبر الطيران المروحي لقوات الاحتلال الأمريكي من قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي تمهيدا لإعادة استخدامهم في تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي السورية.

وبينت المصادر: أن نقل هؤلاء الإرهابيين جاء بعد إخضاعهم لدورات تدريبية من قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة الشدادي لدمجهم فيما يسمى “جيش العشائر” الذي تشرف عليه قوات الاحتلال بقيادة الإرهابي “أحمد الخبيل” الملقب بـ “أبو خولة”.