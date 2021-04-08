باعتداء للاحتلال التركي.. استشهاد 5 مدنيين وإصابة 6 على قرى بتل رفعت وعفرين

ارتقى خمسة مدنيين وأصيب 6 آخرون بينهم طفلان جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على المناطق السكنية في محيط منطقتي تل رفعت وعفرين بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين أطلقوا نحو 200 قذيفة صاروخية ومدفعية على منازل الأهالي في محيط منطقتي تل رفعت وعفرين كما طال القصف قرى ابين وجلبل ودير جمال وكشتعار وكفرنايا والشيخ هلال بالريف الشمالي أيضاً.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة 6 آخرين بينهم طفلان ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والبنى التحتية والمرافق العامة.