حالة الطقس خلال اليومين القادمين

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية بينما يطرأ انخفاض ملموس في المنطقة الساحلية لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو صحواً بشكل عام يتحول خلال ساعات المساء إلى غائم جزئياً فوق المنطقة الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات خفيفة من المطر وسديمياً في أغلب المناطق خلال ساعات النهار والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل وتبقى الفرصة مهيأة لهطل الأمطار فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بحبات البرد والرعد أحياناً ويمتد الهطل خلال ساعات الليل إلى بعض المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 60 كم بالساعة أحياناً.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة يوم السبت لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية والجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر على مناطق متفرقة خاصة في المنطقة الساحلية.