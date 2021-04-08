دون رسائل.. السماح للسيارات الحكومية تعبئة البنزين كل سبعة أيام

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أنه يمكن للسيارات الحكومية تعبئة 20 لتر بنزين كل سبعة أيام دون رسائل.

وكانت وزارة النفط بدأت، أول أمس الثلاثاء، تطبيق آلية جديدة لتوزيع مادة البنزين وفق نظام الرسائل النصية القصيرة، والتي تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة.

حيث أوضحت بأنه يستمر العمل على إصدار البطاقات الذكية الخاصة بالآليات في مراكز شركة محروقات من خلال تقديم رخصة سير مركبة (ميكانيك) وتأمين إلزامي ساري المفعول ووجود صاحب المركبة مع الهوية الشخصية.