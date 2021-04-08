قبالة سواحل الفلبين.. اصطدام ناقلة نفط وسفينة شحن

اصطدمت ناقلة نفط وسفينة شحن في المياه قبالة مدينة كافيت جنوب غرب العاصمة الفلبينية مانيلا دون وقوع إصابات أو تسرب للنفط.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الكومودور أرماندو باليلو المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني قوله اليوم: إن ناقلة النفط “ريتش رينبو” المسجلة في تايلاند كانت تبحر من الفلبين إلى الصين عندما اصطدمت بسفينة “ايفي اليانس” المسجلة في جزر مارشال قبالة سواحل مدينة كافيت ليلة أمس.

وأضاف باليلو لم يحدث أي تسرب للنفط في مياه البحر بعد اصطدام الناقلة بالسفينة وتسبب الحادث فقط بحدوث ثقوب في كلتا السفينتين.

ويجرى التحقيق في سبب الاصطدام وتفاصيل أخرى بما في ذلك الوقت المحدد لحدوثه.