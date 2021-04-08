كهرباء الحسكة تنهي إصلاح الأعطال الفنية على عدد من خطوط نقل الطاقة

أنهت ورشات الصيانة في الشركة العامة لكهرباء الحسكة إصلاح الأعطال الفنية على عدد من خطوط نقل الطاقة المتوسطة في مدينتي الحسكة والقامشلي وريفهما خلال اليومين السابقين.

مدير الشركة المهندس، أنور عكلة، أشار، في تصريح لوكالة سانا، إلى أن ورشات الصيانة في قسم كهرباء القامشلي قامت بإصلاح وصيانة كابل خلية الوصول للمحولة الثالثة 20/66 ك.ف.أ في محطة تحويل القامشلي الرئيسة.

ولفت إلى أن الورشات في مدينة الحسكة أصلحت خط منطقة رد شقره 20 ك. ف تفريعة قرية ربيعة إضافة إلى إصلاح خط حي غويران غربي 20 ك. ف، حيث تمت إعادة جميع الخطوط المذكورة إلى الخدمة وتزويد المشتركين بالتيار الكهربائي.

وكانت الشركة أجرت خلال الأسبوع الماضي عددا من الصيانات على خطوط الكهرباء المغذية لمحطة مياه علوك بعد تعرضها لأعطال فنية.