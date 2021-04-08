موسكو: الحرب على الإرهاب في سورية مستمرة

قال رئيس الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية: “مشاركتنا في محاربة الإرهاب في الجمهورية العربية السورية مستمرة وهي ليست أمراً سرياً” مبيناً أن القوات الروسية تعمل على ضمان سلامة البعثات الإنسانية وتسهل جهود إزالة الألغام.

وبدأت القوات الجوية الروسية في الـ 30 من أيلول عام 2015 عملية عسكرية بناء على طلب من الدولة السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب أسفرت عن تدمير آلاف الأهداف للتنظيمات الإرهابية من عتاد وأسلحة متنوعة ومنشآت لإنتاج القذائف والعربات وسيارات وصهاريج تنقل النفط السوري المسروق إلى داخل الأراضي التركية.

وفي سياق الحديث عن مكافحة الإرهاب أوضح زولوتوف أن مستوى التهديد الإرهابي في شمال القوقاز الروسي انخفض بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة مشيراً إلى أن خلايا متطرفة صغيرة ما زالت موجودة في هذه المنطقة لكن أجهزة الأمن وإنفاذ القانون الروسية تتصدى لها وتنجح بإحباطها في الوقت المناسب.

ولفت زولوتوف بهذا الصدد إلى تصفية إرهابي متورط في الهجوم الذي استهدف مطار دوموديدوفو في موسكو عام 2011.