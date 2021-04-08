وزارة الصحة: البدء بإعطاء لقاح كورونا لنحو 50 ألفاً من الكوادر الصحية خلال الشهر الجاري

بدأت وزارة الصحة علية إعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا للكوادر الصحية والإدارية العاملة بالمشافي تستأنف خلال الشهر الجاري بعد وصول دفعة جديدة من اللقاحات، حسب أعلن مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا.

وبين الدكتور حسابا في تصريح لـ سانا أن هذه الدفعة تستهدف 50 ألفاً من الكوادر العاملة بالمشافي بمختلف أقسامها وتشمل أطباء وممرضين وفنيين وإداريين من مختلف المحافظات بحيث يتم إعطاء اللقاح على جرعتين بفاصل زمني 21 يوماً مشيراً إلى استفادة 2500 عامل صحي من العاملين في أقسام العزل بالقطاع الصحي والذين هم على احتكاك مباشر مع مرضى كورونا من دفعة اللقاح الماضية التي قدمت من إحدى الدول الصديقة وأعلن عنها في الـ 25 من شباط الماضي.

ولفت حسابا إلى أن عملية إعطاء اللقاح للكوادر العاملة بالمشافي والمراكز الصحية تستمر مع وصول أي دفعة من اللقاحات ليصار بعدها التوجه إلى إعطاء اللقاح للكوادر العاملة في قطاعي التربية والتعليم حسب الفئات العمرية الأكبر موضحاً أنه عند وصول دفعة اللقاحات التي تتضمن مليون جرعة من منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع “المنصة العالمية للقاح كورونا.. كوفاكس” سيكون اللقاح متاحاً لكل من يرغب.

ووفق الدكتور حسابا فإن خطة وزارة الصحة حول إعطاء لقاح كورونا حتى نهاية 2021 تشمل إعطاء اللقاح لـ 20 إلى 25 بالمئة من المواطنين في سورية حسب وصول دفعات اللقاح.