بعد وصول ناقلة المليون برميل مصفاة بانياس تستأنف عملها

طرطوس – وائل علي

بعد خمود وانطفاء نار شعلتها لأكثر من شهر بفعل سياسة الحصار الذي يمارس ضد الشعب السوري، عاد اللهب إلى شعلة مصفاة بانياس للاتقاد من جديد صباح اليوم بعد وصول ناقلة المليون برميل الخام إلى ميناء بانياس النفطي والانتهاء من العمليات المخبرية واللوجستية والتفريغ ووصول النفط الخام إلى مراجل وأفران المصفاة، لتعود عجلة الحياة والعمل إلى الدوران لتزود سوق الاحتياجات النفطية بمشتقات البنزين والمازوت والفيول وغيرها…

وعلى أمل وصول المزيد من النواقل عاد الهدوء والاستقرار إلى سوق استجرار المشتقات النفطية وتغذية احتياجات مادة البنزين بعد بدء تطبيق الرسائل الالكترونية في السادس من نيسان الجاري…