الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري موريتانيا والأرجنتين لدى سورية
تقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم أوراق اعتماد أحمد أدي محمد الراظي سفيراً للجمهورية الإسلامية الموريتانية وأوراق اعتماد سباستيان زافالا سفيراً لجمهورية الأرجنتين لدى الجمهورية العربية السورية.
واستقبل الرئيس الأسد السفيرين كُلاً على حدة وتبادل معهما الحديث وتمنى لهما النجاح في مهامهما.
واستُقبِل السفيران ووُدعا في قصر الشعب بالمراسم المعتادة.
حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.