غرفة سياحة طرطوس تتطلع لمستقبل أفضل

ناقشت الهيئة العامة لغرفة سياحة طرطوس تقرير مجلس إدارتها والأنشطة المحدثة وخطة عمل الغرفة بحضور الرفيق محمد حسين |أمين فرع طرطوس للحزب وصفوان أبو سعدى محافظ طرطوس وياسر داوي ممثل وزارة السياحة وعدد من أعضاء قيادة الفرع والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ورئيس مجلس مدينة طرطوس ومدراء السياحة والمالية والتجارة الداخلية والعاملين في الإدارات السياحية.

وأكد المحافظ أن الصعوبات التي تعترض عمل المنشآت السياحية تتابعها الغرفة مع القيادتين السياسية والتنفيذية لمعالجتها والخطوات التي تقوم بها المحافظة لإقامة المزيد من المشاريع السياحية لتكون طرطوس العاصمة الاقتصادية والسياحية وأشار إلى فعاليات ملتقى الإستثمار السياحي الذي أقيم في طرطوس لأول مرة بمشاركة عدد من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب وتم التعاقد خلاله على مشروع المارينا السياحي.

ولفت إلى الدعم الحكومي المقدم للقطاع السياحي من خلال القروض التي منحت لأصحاب المنشآت السياحية والتعويض عليهم خلال فترة الحظر العام الماضي بسبب جائحة كوفيد 19.

ونوه أمين الفرع لدور العاملين في القطاع السياحي لاستمرار العمل موضحاً أن الواقع الذي نعيشه اليوم صعب لكننا سنتجاوزه وهي فترة مؤقتة ستزول بزوال أسباب الحرب.

رئيس غرفة سياحة طرطوس يوسف مويشة أوضح أنه بعد انطلاق الغرفة حققنا مجموعة من النجاحات رغم الظروف الصعبة ومنها جائحة كورونا التي شلت القطاع السياحي بالفترة الماضية وعودته الخجولة حالياً وأشار إلى الطموحات المعقودة ودعم الغرفة للفعاليات السياحية في مواجهة المعوقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

يزن الشيخ مدير سياحة طرطوس لفت إلى أهمية عمل غرفة السياحة والسعي لأفاق جيدة للعمل السياحي وتطوير المنشآت السياحية في مرحلة إعادة الإعمار.

طرطوس- وائل علي