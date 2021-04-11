ملتقى البعث للحوار الشبابي في فرع إدلب للحزب

برعاية وحضور أمين فرع إدلب للحزب الرفيق أسامة قدور فضل، نظم مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي ملتقى البعث للحوار الشبابي بعنوان “المنظومة الإستراتيجية والفكرية للقائد بشار الأسد في وجدان الشباب” وذلك في المركز الثقافي العربي بحماة

الرفيق أمين الفرع أكد في تصريح خاص ل “البعث” أن المهام الموكلة للشباب كبيرة وعلى عاتقهم يقع إعادة البناء والإعمار، مشيراً لتوجيهات الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد بالإهتمام بجيل الشباب ودمجهم في مفاصل العمل الحزبي والحكومي والتشريعي، مستشهداً بقول القائد المؤسس حافظ الأسد “من ملك الشباب ملك المستقبل”، وختم حديثه بأن قيادة الفرع ترحب بأي مبادرة شبابية خلاقة تهدف لرفع الوعي لدى جيل الشباب وتساهم في إيصال أفكار الشباب.

تضمن الملتقى خمسة محاور ركزت على الهوية الوطنية ومكانتها للرفيق عمر غفير من فرع إدلب، والمواطنة للرفيقة د. نوف مرعي من فرع جامعة البعث، والليبرالية الحديثة في كلمات السيد الرئيس للرفيقة رهف محلا من فرع اللاذقية، والعروبة والمقومات الوطنية والوعي المجتمعي في وجدان الشباب للرفيقة شمس الأسعد من فرع حماة، والآفاق الإستراتيجية لدى الأمين العام للحزب للرفيق م. محمد دحدوح من فرع حلب، وأدار الحوار الرفيقة فاتن حبيب من جريدة الثورة.

وتركزت مداخلات الحضور على أهمية شرح المصطلحات الوطنية في المناهج الوطنية والتركيز على المواطنة والوعي المجتمعي ودور الشباب في المرحلة القادمة بترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية في نفوس الأجيال القادمة.

حضر الملتقى عدد من أعضاء قيادة الفرع وأمين سر مجلس الشعب ميساء الصالح وعدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من القيادات في الحزب والدولة وحشد من الرفاق الشباب.

إدلب: يحيى بزي