ميسي لحكم الكلاسيكو: تكلم باحترام

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، رسالة قوية لجيل مانزانو الذي أدار لقاء ريال مدريد وبرشلونة، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

وانتهى اللقاء بفوز ريال مدريد، بنتيجة (2-1)، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، وشهدت المباراة أكثر من حالة تحكيمية مثيرة للجدل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ميسي لم يعجبه موقف جيل مانزانو في بعض التصرفات خلال المباراة، لذا قال له: “الحكم يتحدث جيدًا وباحترام!”.

وكان جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة اعترض على الوقت بدل الضائع المحتسب من جيل مانزانو.

ولم يشارك بيكيه في المباراة، لكنه قفز إلى أرض الملعب بمجرد انطلاق صافرة النهاية ليوبخ الحكم.

وواصل مدافع برشلونة ومدربه رونالد كومان الاعتراض على جيل مانزانو في النفق المؤدي إلى غرفة الملابس، ما جعل لاعبي ريال مدريد يتدخلون للفصل بين الطرفين.

يذكر أن ريال مدريد، عقب الكلاسيكو، رفع رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الليجا إلى جانب أتلتيكو مدريد (الذي يلعب اليوم)، فيما توقف رصيد برشلونة عند 65 نقطة.