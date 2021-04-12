أكثر من مليونين و948 ألف وفيات كورونا عالميا

أفاد موقع وورلد ميترز الأمريكي بأن فيروس كورونا المستجد حصد أرواح أكثر من مليونين و948 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 ولغاية الآن.

وحسب الموقع فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل لغاية الآن إلى 136570909 إصابات، وإجمالي الوفيات إلى 2948088 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بكورونا 109760575 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تحافظ على صدارة قائمة دول العالم الأكثر تضررا بالفيروس من حيث أعداد الإصابات والوفيات بتسجيلها 575818 حالة وفاة من أصل 31915179 إصابة، تليها الهند مع تسجيل 170209 حالات وفاة من أصل 13525364 إصابة، ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 353137 حالة وفاة من أصل 13482023 إصابة.